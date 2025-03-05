Актюбинец сослался на провалы в памяти после кровавой расправы

Издание сообщает, что уже через день мужчины организовали застолье с алкоголем, которое закончилось кровавой драмой. Из обвинения следует, что хозяин квартиры стал нецензурно выражаться, квартирант принял это как оскорбления в свой адрес и ударил знакомого несколько раз по голове молотком. Но на этом он не остановился, а, по материалам суда, принес из кухни нож и ударил оппонента в грудь. От полученных ранений тот умер на месте.