Актюбинец сослался на провалы в памяти после кровавой расправы

Издание сообщает, что уже через день мужчины организовали застолье с алкоголем, которое закончилось кровавой драмой. Из обвинения следует, что хозяин квартиры стал нецензурно выражаться, квартирант принял это как оскорбления в свой адрес и ударил знакомого несколько раз по голове молотком. Но на этом он не остановился, а, по материалам суда, принес из кухни нож и ударил оппонента в грудь. От полученных ранений тот умер на месте.
В суде обвиняемый в убийстве заявил, что ударил молотком мужчину только один раз, пошла кровь, а что было дальше, не помнит. При этом подсудимый уверял, что ножом не бил, и вообще хотел только напугать, убивать не хотел. Он признался, что у него бывают провалы в памяти, ранее случился инсульт. Суд приговорил мужчину за убийство к 10 годам лишения свободы.