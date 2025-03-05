Экс-депутата из Татарстана осудили за махинации на 14,6 млн рублей

Как было установлено следствием и судом, с 28 июня по 1 августа 2018 года мужчина, находясь на территории Магнитогорска, предложил знакомому посреднические услуги в заключении мирового соглашения на стадии исполнения судебного решения. После изготовил ряд подложных мировых соглашений, в которые внес недостоверные сведения, в результате незаконно присвоил свыше 2,4 млн рублей. Кроме того, с октября 2020 года по февраль 2021-го предложил знакомому приобрести в порядке цессии квартиры, якобы им оформленные по договору долевого строительства, получил более 3,3 млн, которые присвоил.