Экс-депутата из Татарстана осудили за махинации на 14,6 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Суд в Магнитогорске Челябинской области признал бывшего депутата Совета Красногорского сельского поселения Республики Татарстан виновным в нескольких махинациях суммарно на 14,6 млн рублей и назначил ему наказание в виде лишения свободы на семь лет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.
«Бывший депутат Совета Красногорского сельского поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан признан судом виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), а также преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере). Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказали в пресс-службе.
В управлении добавили, что суд также удовлетворил исковые требования потерпевших, взыскав с мужчины в счет возмещения материального ущерба более 11,3 млн рублей.
Как было установлено следствием и судом, с 28 июня по 1 августа 2018 года мужчина, находясь на территории Магнитогорска, предложил знакомому посреднические услуги в заключении мирового соглашения на стадии исполнения судебного решения. После изготовил ряд подложных мировых соглашений, в которые внес недостоверные сведения, в результате незаконно присвоил свыше 2,4 млн рублей. Кроме того, с октября 2020 года по февраль 2021-го предложил знакомому приобрести в порядке цессии квартиры, якобы им оформленные по договору долевого строительства, получил более 3,3 млн, которые присвоил.
Также, по данным СК, с декабря 2021 года по декабрь 2022-го мужчина получил предоплату за поставку металлических изделий на сумму свыше 8,9 млн рублей, деньги присвоил.