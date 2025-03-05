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У самолета, летевшего из Уфы, треснуло лобовое стекло

Воздушное судно направлялось в Екатеринбург.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

У самолета Уфа — Екатеринбург во время полета треснуло лобовое стекло. Об этом капитан воздушного судна доложил диспетчеру.

По информации telegram-канала «Авиаинцидент», в зоне Самарского регионального центра было получено сообщение о появившейся трещине. Экипаж запросил снижение на эшелон 100 и спрямление, сигналов «Бедствие» или «Срочность» объявлено не было.

Капитан самолета принял решение следовать до конечной точки, в Екатеринбург.

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