У самолета, летевшего из Уфы, треснуло лобовое стекло

У самолета Уфа — Екатеринбург во время полета треснуло лобовое стекло. Об этом капитан воздушного судна доложил диспетчеру.
По информации telegram-канала «Авиаинцидент», в зоне Самарского регионального центра было получено сообщение о появившейся трещине. Экипаж запросил снижение на эшелон 100 и спрямление, сигналов «Бедствие» или «Срочность» объявлено не было.
Капитан самолета принял решение следовать до конечной точки, в Екатеринбург.
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