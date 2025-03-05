Омская компания не платила зарплату работникам, но тратила деньги на иные цели

В Омской области следователи завели уголовное дело на основании проведенной прокуратурой проверки по факту невыплаты зарплаты сотрудникам НПО «МежГеоИнвест». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
С апреля по октябрь 2024 года руководство ООО НПО «МежГеоИнвест» не выплачивало зарплату восьми сотрудникам. Общая сумма долга составила более 1 миллиона рублей. Стоит отметить, что деньги на выплату зарплату своим сотрудникам у компании были, однако руководство тратило их на другие цели.
СУ СК РФ по Омской области завело уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам. Сейчас следователи выясняют обстоятельства преступления. Максимальное наказание за данное преступление — до 3 лет колонии.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омским строителям газопровода три месяца не платили зарплату.