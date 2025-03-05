Омская компания не платила зарплату работникам, но тратила деньги на иные цели

С апреля по октябрь 2024 года руководство ООО НПО «МежГеоИнвест» не выплачивало зарплату восьми сотрудникам. Общая сумма долга составила более 1 миллиона рублей. Стоит отметить, что деньги на выплату зарплату своим сотрудникам у компании были, однако руководство тратило их на другие цели.