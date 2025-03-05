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Два человека погибли на трассе в Башкирии в столкновении с грузовиком

На трассе Уфа — Оренбург погибли два человека.

Источник: Комсомольская правда

В Салавате произошла смертельная авария, унесшая жизни двоих человек. Подробности трагедии рассказали в ГАИ по Башкирии.

Несколько часов назад на трассе 163 км трассы Уфа — Оренбург столкнулись КАМаз и отечественная легковушка. Погибли в ДТП находившиеся в салоне Lada Granta водитель и пассажир. Они скончались от тяжелых травм до приезда медиков.

— Для координации работы сотрудников полиции по установлению причин и обстоятельств трагедии на место ДТП выехало руководство Управления Госавтоинспекции, — заключили в ГАИ.

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