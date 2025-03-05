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В Башкирии произошла жуткая смертельная авария

В Башкирии произошла жуткая смертельная авария.

В Салавате сотрудники госавтоинспекции работают на месте ДТП с двумя погибшими. Авария произошла сегодня около двух часов дня на 163 км автодороги Уфа-Оренбург. По предварительным данным, столкнулись КамАЗ и «Лада Гранта». В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте, сообщает в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Подробности аварии уточняются. Сейчас на месте происшествия также работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты МВД Башкирии.

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