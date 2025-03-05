Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове задержали гражданина Турции, осужденного за изнасилование: Теперь его экстрадируют на родину, где он отсидит пять лет

Иностранный гражданин, объявленный в международный розыск, скрывался на территории Молдовы.

Источник: Полиция

Сотрудники миграционной службы Молдовы задержали гражданина Турции, осужденного за изнасилование: Теперь его экстрадируют на родину, где ему придется отсидеть пять лет.

В Молдове задержали иностранца, скрывавшегося в нашей стране от розыска Интерпола.

Генеральный инспекторат по миграции сообщил о задержании 4 марта гражданина Турции. В своей стране он был приговорен к 5 годам тюремного заключения за изнасилование.

Иностранный гражданин, объявленный в международный розыск, скрывался на территории Молдовы. Задержанный проведёт 72 часа под стражей, после чего его отправят на родину.