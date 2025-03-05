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Жильцам дома в Белореченске, где взорвался газ, выплатят по 15 тысяч рублей

В Белореченске помогут жильцам пострадавшей от взрыва газа многоэтажки.

Источник: соцсети

Жильцам дома в Белореченске, где взорвался газ, выплатят компенсацию. Об этом сообщил глава Белореченского района Сергей Сидоренко в своем telegram-канале.

Все жильцам Пострадавшего дома выплатят по 15 тысяч рублей. Те, кто частично утратил имущество, получат по 75 тысяч рублей. За полную утрату имущества выплатят по 150 тысяч рублей.

Напомним, ЧП в Белореченске случилось в ночь на 5 марта. Взрыв баллонного газа произошел в многоэтажке по улице Красной. В этот момент обрушилась плита перекрытия между четвертым и пятым этажами.

В результате ЧП пострадали три человека. Двое находятся в больнице. Третьему назначили амбулаторное лечение. У одного из пострадавших зафиксированы серьезные ожоги — 70%.