Жильцам дома в Белореченске, где взорвался газ, выплатят по 15 тысяч рублей

Жильцам дома в Белореченске, где взорвался газ, выплатят компенсацию. Об этом сообщил глава Белореченского района Сергей Сидоренко в своем telegram-канале.
Все жильцам Пострадавшего дома выплатят по 15 тысяч рублей. Те, кто частично утратил имущество, получат по 75 тысяч рублей. За полную утрату имущества выплатят по 150 тысяч рублей.
Напомним, ЧП в Белореченске случилось в ночь на 5 марта. Взрыв баллонного газа произошел в многоэтажке по улице Красной. В этот момент обрушилась плита перекрытия между четвертым и пятым этажами.
В результате ЧП пострадали три человека. Двое находятся в больнице. Третьему назначили амбулаторное лечение. У одного из пострадавших зафиксированы серьезные ожоги — 70%.