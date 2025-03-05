В Уфе вынесли приговор о хищении 18 млн рублей Русланом Казыхановым

Как установлено в суде, бывший руководитель центра в 2022 году заключил фиктивные договоры на проведение научно-исследовательских работ, а затем подделал акты о приемке работ. На реализацию мероприятий, а рамках нацпроекта было выделено 18 млн рублей, которые были похищены.