В Уфе вынесли приговор о хищении 18 млн рублей Русланом Казыхановым

В Уфе огласили приговор экс-генеральному директору АНО «Центр стратегического развития науки, высшего образования и инноваций» Башкирии Руслану Казыханову. Его обвиняли в мошенничестве, а также подделке документов.
Как установлено в суде, бывший руководитель центра в 2022 году заключил фиктивные договоры на проведение научно-исследовательских работ, а затем подделал акты о приемке работ. На реализацию мероприятий, а рамках нацпроекта было выделено 18 млн рублей, которые были похищены.
Казыханов частично возместил ущерб. Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима, а также постановил взыскать причиненный вред.
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