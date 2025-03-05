В Белореченск, где произошел взрыв газа, прибыл министр ГО и ЧС Кубани

В Белореченск, где произошел взрыв газа, прибыл министр ГО и ЧС по Краснодарскому краю Сергей Штриков. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава района Сергей Сидоренко.
Они вместе посетили гостиницу, где разместили жителей пострадавшей пятиэтажки, поговорили с людьми и рассказали им о компенсациях за утерянное имущество.
Сергей Сидоренко уточнил, что жильцам дома, где взорвался газ, выплатят по 15 тыс. рублей. Также за частичную утерю имущества выплатят по 75 тыс. рублей, а за полную утрату — 150 тыс. рублей.
«Заверяю всех, что окажем максимум поддержки пострадавшим, никто не останется без помощи и внимания», — написал он.
Напомним, в пятиэтажном доме по ул. Красной случился «хлопок» газовоздушной смеси. В результате обрушилось межэтажное перекрытие между четвертым и пятым этажами.
Ранее мы писали, после хлопка газа в пятиэтажке в Белореченске возбудили уголовное дело. Следователи осматривают место происшествия с привлечением специалистов и экспертов. Устанавливаются обстоятельств произошедшего.