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В Белореченск, где произошел взрыв газа, прибыл министр ГО и ЧС Кубани

Жителям дома, где произошел взрыв газа, рассказали о компенсациях за утерянное имущество.

Источник: соцсети

В Белореченск, где произошел взрыв газа, прибыл министр ГО и ЧС по Краснодарскому краю Сергей Штриков. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава района Сергей Сидоренко.

Они вместе посетили гостиницу, где разместили жителей пострадавшей пятиэтажки, поговорили с людьми и рассказали им о компенсациях за утерянное имущество.

Сергей Сидоренко уточнил, что жильцам дома, где взорвался газ, выплатят по 15 тыс. рублей. Также за частичную утерю имущества выплатят по 75 тыс. рублей, а за полную утрату — 150 тыс. рублей.

«Заверяю всех, что окажем максимум поддержки пострадавшим, никто не останется без помощи и внимания», — написал он.

Напомним, в пятиэтажном доме по ул. Красной случился «хлопок» газовоздушной смеси. В результате обрушилось межэтажное перекрытие между четвертым и пятым этажами.

Ранее мы писали, после хлопка газа в пятиэтажке в Белореченске возбудили уголовное дело. Следователи осматривают место происшествия с привлечением специалистов и экспертов. Устанавливаются обстоятельств произошедшего.