Возгорание на 1-й Конной Лахте потушили спустя сутки

Напомним, что сообщение о возгорании поступило 4 марта в 13:30 — горело производственное здание 50 на 70 метров. Через 20 минут пожару присвоили дополнительный номер 1БИС, а в 14:40 — № 2. В 15:30 появилось сообщение о локализации на площади 3,5 тыс. кв. м.