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Стали известны подробности ДТП со школьным автобусом и грузовиком

Виновником ДТП стал 59-летний водитель бензовоза.

Источник: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области

Виновником ДТП стал 59-летний водитель бензовоза. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, авария с участием школьного автобуса и бензовоза произошла сегодня, 5 марта.

56-летний водитель автобуса перевозил детей в образовательное учреждение, двигаясь в сторону Богородска. Он убедился в безопасности своего манёвра и выехал с прилегающей территории. В это время 59-летний водитель бензовоза, двигавшийся из Богородска в сторону Нижнего Новгорода, выбрал небезопасную дистанцию, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

Водители и пассажиры не пострадали. Транспортные средства получили механические повреждения.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что появились подробности наезда фуры на жилой дом в Кулебакском районе.