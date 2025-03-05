Стали известны подробности ДТП со школьным автобусом и грузовиком

56-летний водитель автобуса перевозил детей в образовательное учреждение, двигаясь в сторону Богородска. Он убедился в безопасности своего манёвра и выехал с прилегающей территории. В это время 59-летний водитель бензовоза, двигавшийся из Богородска в сторону Нижнего Новгорода, выбрал небезопасную дистанцию, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.