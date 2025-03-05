В Воронежской области 16-летний студент угнал «Жигули»

Женщина оставила машину с незапертыми дверями и ключами в замке зажигания около дома по улице Степной в селе Заброды. Вечером «Жигуленок» пропал. Автоинспекторы выяснили, что угнал транспортное средство 16-летний студент местного техникума. Он прокатиться по соседним улицам, на одной из которых врезался в забор. После инцидента он вернул машину на прежнее место.