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В Воронежской области 16-летний студент угнал «Жигули»

Парень покатался и вернул машину на место.

Источник: Комсомольская правда

1 марта этого года 33-летняя жительница Калачеевского района обратилась в полицию с заявлением об угоне «ВАЗа-2109». Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Женщина оставила машину с незапертыми дверями и ключами в замке зажигания около дома по улице Степной в селе Заброды. Вечером «Жигуленок» пропал. Автоинспекторы выяснили, что угнал транспортное средство 16-летний студент местного техникума. Он прокатиться по соседним улицам, на одной из которых врезался в забор. После инцидента он вернул машину на прежнее место.

В соответствии со статьей 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.