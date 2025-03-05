В Воронежской области 16-летний студент угнал «Жигули»

1 марта этого года 33-летняя жительница Калачеевского района обратилась в полицию с заявлением об угоне «ВАЗа-2109». Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Женщина оставила машину с незапертыми дверями и ключами в замке зажигания около дома по улице Степной в селе Заброды. Вечером «Жигуленок» пропал. Автоинспекторы выяснили, что угнал транспортное средство 16-летний студент местного техникума. Он прокатиться по соседним улицам, на одной из которых врезался в забор. После инцидента он вернул машину на прежнее место.
В соответствии со статьей 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.