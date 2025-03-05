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Два жителя Иркутской области попались на контрабанде леса на 100 млн

Они вывезли более 15 тысяч кубометров хвойных пород.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Два жителя Иркутской области попались на контрабанде леса на более 100 миллионов рублей. Как сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, они вывезли хвойных пород на 15 тысяч кубометров. Чтобы возместить ущерб, надзорное ведомство подало иск в суд о взыскании с сибиряков денег. Но его не удовлетворили.

— По результатам рассмотрения апелляционного представления транспортного прокурора Иркутский областной суд согласился с позицией надзорного органа, — поделились в ведомстве.

В итоге в пользу государства была взыскана сумма ущерба. А за выполнением требований суда проследят правоохранители.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Слюдянском районе завели дело о мошенничестве на 11 миллионов рублей при строительстве жилья для переселенцев.