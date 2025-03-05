Два жителя Иркутской области попались на контрабанде леса на 100 млн

Два жителя Иркутской области попались на контрабанде леса на более 100 миллионов рублей. Как сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, они вывезли хвойных пород на 15 тысяч кубометров. Чтобы возместить ущерб, надзорное ведомство подало иск в суд о взыскании с сибиряков денег. Но его не удовлетворили.