В Башкирии 14 человек получили наркотическое отравление

В Башкирии с начала года снизилось число отравлений наркотиками. В январе 2025 года было зарегистрировано подобных 14 случаев, следует из отчета Роспотребнадзора по токсикологическому мониторингу. Годом ранее за первый месяц зимы в Башкирии зарегистрировали 23 факта отравления.
— Показатель отравлений наркотиками в начале этого года составил 0,3 на 100 тысяч жителей, что в два раза ниже, чем в январе прошлого года (0,6), — говорится в отчете.
Также почти в три раза снизилось число смертей: пять против прежних 13 случаев.
Лидирует по числу наркотических отравлений Уфа: здесь произошли 11 из 14 случаев.
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