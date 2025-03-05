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В Башкирии 14 человек получили наркотическое отравление

В Башкирии снизилось количество отравившихся наркотиками.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с начала года снизилось число отравлений наркотиками. В январе 2025 года было зарегистрировано подобных 14 случаев, следует из отчета Роспотребнадзора по токсикологическому мониторингу. Годом ранее за первый месяц зимы в Башкирии зарегистрировали 23 факта отравления.

— Показатель отравлений наркотиками в начале этого года составил 0,3 на 100 тысяч жителей, что в два раза ниже, чем в январе прошлого года (0,6), — говорится в отчете.

Также почти в три раза снизилось число смертей: пять против прежних 13 случаев.

Лидирует по числу наркотических отравлений Уфа: здесь произошли 11 из 14 случаев.

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