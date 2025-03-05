Стали известны подробности жестокого убийства 10-летней давности в Борисове

Трагедия произошла вечером 2 декабря 2014 года на лесной тропинке от улицы Пирогова в Борисове до улицы ДСУ-25 в деревне Углы Борисовского района. 48-летняя местная жительница услышала крик о помощи. Оказавшись на месте происшествия, она увидела соседку и убегающего в лес незнакомого мужчину. В руках у злоумышленника была женская коричневая сумочка.
Бригада скорой помощи доставила 57-летнюю женщину с множественными колото-резаными ранами в области груди и шеи в районную больницу. Несмотря на все усилия медиков, пострадавшую спасти не удалось, она скончалась на следующий день не приходя в сознание.
В день инцидента следственно-оперативной группой незамедлительно был начат комплекс первоначальных следственных действий. Тщательное проведение осмотра места преступления, детальное обследование прилегающей к нему территории, изучение обнаруженных следов позволило следствию определить, что женщина стала жертвой убийства, сопряженного с разбоем. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 207, ч.1 ст. 14, п. 12 ч.2 ст. 139 УК Республики Беларусь.
По уголовному делу в первые дни был составлен план проведения согласованных оперативно-разыскных мероприятий, следственных и иных процессуальных действий силовых структур для отработки версий, которые определяли ход расследования. Масштабные действия развернулись одновременно в нескольких направлениях, задействовав оперативные и следственные группы. Целью было собрать максимум информации, установление круга общения погибшей, анализ деловых связей и личные отношения.
Следователи установили, что за месяц до трагедии у женщины был конфликт с соседом, затопившим ее квартиру, и она настаивала на решении вопроса через страховую компанию. По предварительной информации, в тот роковой день она должна была получить страховую выплату, что могло привлечь внимание злоумышленника. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были допрошены десятки свидетелей, изучены записи с камер видеонаблюдения, проведены экспертизы изъятых вещественных доказательств. Каждая деталь тщательно проверялась и сопоставлялась с другими материалами дела.
Работа продолжалась в круглосуточном режиме. В ходе дополнительных осмотров местности, прилегающей к месту совершения преступления, в лесополосе была обнаружена спрятанная сумка жертвы и находившееся в ней имущество. На поверхности сумки были обнаружены следы мужского ДНК, однако в базах данных установленный материал не числился. Генетический код экспертами-биологами был поставлен на учет и ждал своего часа, когда же произойдет совпадение.
Только через 10 лет после убийства, благодаря международному сотрудничеству правоохранителей Беларуси и России, удалось установить личность злоумышленника. ДНК совпало с генетическим материалом 42-летнего иностранца, недавно отбывавшего наказание в местах лишения свободы в соседнем государстве. Благодаря слаженным действиям сотрудников милиции его задержали на территории нашей страны.
По предварительной информации, злоумышленник ранее проживал в районе железнодорожной станции Березина с сожительницей. Накануне преступления он употреблял алкоголь, денег на продолжение не было. Увидев на лесной тропинке одинокую пожилую женщину с сумкой, он попытался ее вырвать. Однако пенсионерка оказала сопротивление. Тогда злоумышленник достал нож и нанес женщине более десяти ударов, пока та не отпустила ручную кладь. Завладев лишь деньгами из кошелька, преступник скрылся с места преступления, спрятав сумку в лесополосе. О смерти женщины иностранец узнал от соседа и бежал в соседнее государство.
В данный момент следователи УСК по Минской области проводят следственные действия с подозреваемым. Мужчина дает признательные показания.
Расследование уголовного дела продолжается.