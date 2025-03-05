Стали известны подробности жестокого убийства 10-летней давности в Борисове

По предварительной информации, злоумышленник ранее проживал в районе железнодорожной станции Березина с сожительницей. Накануне преступления он употреблял алкоголь, денег на продолжение не было. Увидев на лесной тропинке одинокую пожилую женщину с сумкой, он попытался ее вырвать. Однако пенсионерка оказала сопротивление. Тогда злоумышленник достал нож и нанес женщине более десяти ударов, пока та не отпустила ручную кладь. Завладев лишь деньгами из кошелька, преступник скрылся с места преступления, спрятав сумку в лесополосе. О смерти женщины иностранец узнал от соседа и бежал в соседнее государство.