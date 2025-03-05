Наемнику Андерсону, попавшему в плен в Курской области, вынесли приговор

Как установлено следствием и судом, Андерсон в качестве наемника за материальное вознаграждение принимал непосредственное участие в вооруженном конфликте на территории России.
«Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джеймсу Скотту Рису Андерсону. Он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области и наемничестве (пункты “а”, “в” части 2 статьи 205, части 3 статьи 359 УК РФ)… Андерсону назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
В ноябре 2024 года Андерсон, вооруженный боевым оружием, в составе подразделений ВФУ незаконно вторгся на территорию РФ. Также в целях причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти он совершал преступления против мирного населения.
В СК России отметили, что Андерсон был задержан на территории Курской области, следствием во взаимодействии с УФСБ России по Ленинградскому военному округу собрана достаточная доказательственная база.