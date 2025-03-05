В Перми на подъезде к Красавинскому мосту столкнулись 4 автомобиля

Сегодня, 5 марта, в Перми произошло массовое ДТП. Возле Красавинского моста столкнулись четыре машины. Об этом «КП-Пермь» рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края.
В ведомстве пояснили, что грузовик «Даф» вышел из строя прямо на проезжей части, из-за чего в него въехал большегруз «Вольво», а после еще 2 автомобиля.
В результате происшествия никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Сейчас там организовано движение только по левой полосе проезжей части, что спровоцировало затор.
«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в дорожной инспекции.