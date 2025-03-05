Пострадавшего от взрыва газа в Белореченске вертолетом доставили в ожоговый центр Краснодара

Еще один пострадавший в результате ЧП находится в состоянии средней тяжести и проходит лечение в районной больнице. Здесь ему предоставляют всю требующуюся медпомощь, рассказал министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов в телеграм-канале.