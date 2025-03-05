Пострадавшего от взрыва газа в Белореченске вертолетом доставили в ожоговый центр Краснодара

Пострадавшего при обрушении межэтажных перекрытий отправили в краевую больницу.
По информации главного внештатного комбустиолога Минздрава Кубани Сергея Богданова, пациента эвакуировали в специализированное отделение ожогового центра с помощью вертолета санитарной авиации. Врач подчеркнул, что лечение займет длительное время и потребует нескольких этапов, однако медики окажут всю необходимую помощь.
Еще один пострадавший в результате ЧП находится в состоянии средней тяжести и проходит лечение в районной больнице. Здесь ему предоставляют всю требующуюся медпомощь, рассказал министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов в телеграм-канале.
Ранее «МК на Кубани» писал, что Кондратьев поручил главе Белореченского муниципалитета помочь пострадавшим из-за взрыва газа в МКД.