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Пострадавшего от взрыва газа в Белореченске вертолетом доставили в ожоговый центр Краснодара

В ночь на 5 марта в многоквартирном доме в Белореченске произошел взрыв газовоздушной смеси.

Пострадавшего при обрушении межэтажных перекрытий отправили в краевую больницу.

По информации главного внештатного комбустиолога Минздрава Кубани Сергея Богданова, пациента эвакуировали в специализированное отделение ожогового центра с помощью вертолета санитарной авиации. Врач подчеркнул, что лечение займет длительное время и потребует нескольких этапов, однако медики окажут всю необходимую помощь.

Еще один пострадавший в результате ЧП находится в состоянии средней тяжести и проходит лечение в районной больнице. Здесь ему предоставляют всю требующуюся медпомощь, рассказал министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов в телеграм-канале.

Ранее «МК на Кубани» писал, что Кондратьев поручил главе Белореченского муниципалитета помочь пострадавшим из-за взрыва газа в МКД.