Свердловский облсуд утвердил приговор главе Горноуральского округа

Глава Горноуральского округа Свердловской области Дмитрий Летников не смог добиться изменения приговора в свою пользу. Об этом сообщает облсуд.
Ранее он был осуждён Ленинским райсудом Нижнего Тагила за растрату. Ему назначили три года колонии общего режима. Суд выяснил, что Летников трижды свозил свою супругу в санатории и за счёт бюджета оплачивался и сам проезд к месту лечения и обратно для самого Летникова и его супруги.
Всего было потрачено 142 168 рублей муниципальных средств. Осуждённый и его адвокат обжаловали приговор, но безуспешно.