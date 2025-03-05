Свердловский облсуд утвердил приговор главе Горноуральского округа

Ранее он был осуждён Ленинским райсудом Нижнего Тагила за растрату. Ему назначили три года колонии общего режима. Суд выяснил, что Летников трижды свозил свою супругу в санатории и за счёт бюджета оплачивался и сам проезд к месту лечения и обратно для самого Летникова и его супруги.