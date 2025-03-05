Троих новосибирцев отправили в колонию строгого режима за подготовку теракта

Трое жителей Новосибирской области предстали перед судом за покушение на совершение теракта. Они собирались поджечь избирательный штаб в Барнауле. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.
— Суд огласил обвинительный приговор Сергею Дементьеву, Артему Жиленкову и Дмитрию Родькину. Дементьев, являясь противником проведения СВО, связался с представителями украинской военизированной организации Легион «Свобода России»*, сообщив о готовности совершить террористические акты в РФ. Затем он со своими знакомыми Жиленковым и Родькиным, по заданию «куратора», собрали информацию о здании избирательного штаба кандидата в Барнауле и изготовили зажигательные устройства для поджога штаба. Довести деяние до конца сибиряки не смогли — их задержали ФСБ России, — информируют в пресс-службе.
Суд назначил Дементьеву 18 лет лишения свободы, где 3 года из них он пробудет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Жиленкову также назначили 3 года тюрьмы, а ещё 14 — колонии строгого режима. Третьему фигуранту, Родькину, вменили 3 года тюрьмы и 13 лет колонии строгого режима.
* признана решением Верховного Суда Российской Федерации террористической организацией.