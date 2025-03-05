Троих новосибирцев отправили в колонию строгого режима за подготовку теракта

— Суд огласил обвинительный приговор Сергею Дементьеву, Артему Жиленкову и Дмитрию Родькину. Дементьев, являясь противником проведения СВО, связался с представителями украинской военизированной организации Легион «Свобода России»*, сообщив о готовности совершить террористические акты в РФ. Затем он со своими знакомыми Жиленковым и Родькиным, по заданию «куратора», собрали информацию о здании избирательного штаба кандидата в Барнауле и изготовили зажигательные устройства для поджога штаба. Довести деяние до конца сибиряки не смогли — их задержали ФСБ России, — информируют в пресс-службе.