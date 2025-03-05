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В Уфе под колеса машины попал парень на электросамокате

Сегодня, 5 марта, в Уфе на улице Степана Халтурина случилось ДТП с участием молодого человека на электросамокате.

Водитель «Мицубиши Аутлендер» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе уфимца на электросамокате. Пострадавшего доставили в больницу с травмами.

Сейчас на месте работают автоинспекторы, которым предстоит разобраться в причинах случившегося.