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Житель Сатки напал с ножом на знакомого и задушил его

За содеянное он ответит в суде.

Источник: РИА "Новости"

В Сатке следователь завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за аналогичное преступление 42-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в ночь с 11 на 12 декабря 2024 знакомые находились в доме по улице Береговой в селе Айлино Саткинского района. Мужчины выпивали, затем начали ссориться. В итоге обвиняемый ударил 48-летнего потерпевшего ножом в грудь, а потом надел на его голову пакет. Тот скончался на месте происшествия.

Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд на рассмотрение.