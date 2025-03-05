Житель Сатки напал с ножом на знакомого и задушил его

В Сатке следователь завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за аналогичное преступление 42-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
По данным следствия, в ночь с 11 на 12 декабря 2024 знакомые находились в доме по улице Береговой в селе Айлино Саткинского района. Мужчины выпивали, затем начали ссориться. В итоге обвиняемый ударил 48-летнего потерпевшего ножом в грудь, а потом надел на его голову пакет. Тот скончался на месте происшествия.
Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд на рассмотрение.