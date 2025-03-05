В Анапе обнаружили новые небольшие выбросы нефтепродуктов

В результате мониторинга береговой линии на пляже базы отдыха «Динамо» обнаружили мазут. Нефтепродукты снова попали на пляж из-за сильного ветра и шторма. Небольшие выбросы зафиксировали и в районе села Витязево. Однако установленные полипропиленовые сети без признаков загрязнения нефтепродуктами. В районе пляжа «Селена» специалисты из Новокубанского района обнаружили следы мазута.