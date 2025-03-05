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Мошенники обманули заказавшего интим-услуги 19-летнего жителя Башкирии

Молодой человек хотел провести время в компании девушки, но лишился денег.

Источник: Комсомольская правда

Студент из Октябрьского лишился 70 тысяч рублей при заказе интим-услуг. Вместо приятного вечера он провел в полиции, рассказывая детали случившегося.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, 19-летний парень нашел специализированный сайт и выбрал девушку для плотских утех. У администратора молодой человек узнал адрес, куда нужно подъехать, но за вход у него попросили четыре тысячи рублей, а затем и вовсе 50 тысяч рублей за страховку девушки.

Студент настолько сильно желал провести вечер в приятной компании, что охотно выполнял все указания аферистов. Далее вновь пришлось перевести около 10 тысяч рублей только уже якобы за «проходной чек». С каждым разом суммы становились больше, а поводы нелепее. Тогда молодой человек понял, что нарвался на мошенников: в этот день он потерял 70 тысяч рублей.

По факту мошенничества полицейские завели уголовное дело.

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