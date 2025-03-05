Мошенники обманули заказавшего интим-услуги 19-летнего жителя Башкирии

Студент настолько сильно желал провести вечер в приятной компании, что охотно выполнял все указания аферистов. Далее вновь пришлось перевести около 10 тысяч рублей только уже якобы за «проходной чек». С каждым разом суммы становились больше, а поводы нелепее. Тогда молодой человек понял, что нарвался на мошенников: в этот день он потерял 70 тысяч рублей.