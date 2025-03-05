В Орле завели дело о хищении более 54 млн рублей при реконструкции аэропорта

Отмечается, что в ноябре 2022 года между «Орелгосзаказчиком» и «Ирмаст-Холдинг» был заключен государственный контракт на реконструкцию аэропортового комплекса Южный в Орле. Прокуратура региона приняла меры по координации действий правоохранительных органов с целью проверки соблюдения законности при расходовании бюджетных средств, выделенных на реконструкцию.