В Орле завели дело о хищении более 54 млн рублей при реконструкции аэропорта

«СЧ СУ УМВД России по Орловской области возбуждено уголовное дело по факту хищения мошенническим путем более 54 млн рублей бюджетных средств, выделенных в рамках указанного контракта», — говорится в сообщении. Уточняется, что дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Отмечается, что в ноябре 2022 года между «Орелгосзаказчиком» и «Ирмаст-Холдинг» был заключен государственный контракт на реконструкцию аэропортового комплекса Южный в Орле. Прокуратура региона приняла меры по координации действий правоохранительных органов с целью проверки соблюдения законности при расходовании бюджетных средств, выделенных на реконструкцию.
Следствие считает, что с ноября 2022 года по март 2025-го подрядчик перевел средства, полученные в качестве аванса, на расчетные счета генерального директора и аффилированных организации лиц. Преступление выявили на основании проверок УФСБ России по Орловской области и УЭБиПК УМВД России по Орловской области.
Ранее в Орле возбудили два уголовное дела по факту невыплаты зарплаты строителям аэропорта, их соединили в одно производство. Перед 44 работниками образовалась задолженность в размере более 11 млн рублей.