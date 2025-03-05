В Магнитогорске вынесли приговор экс-депутату за махинации на 14,6 млн рублей

Об этом рассказали в СУ СК России по Челябинской области.
Как оказалось, 49-летний мужчина обвинялся по ряду статей — «мошенничество, совершенное в особо крупном размере», «мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере».
Экс-депутат провернул свои махинации, когда находился в Магнитогорске в период с 28 июня по 1 августа 2018 года. Он пообещал знакомому помочь заключить мировое соглашение и добиться уменьшение суммы долговых обязательств, сославшись на дружбу с взыскателем. Он также изготовил поддельные документы мировых соглашений, куда вписал необходимую сумму. Должник передал осужденному свыше 2,4 млн рублей. Экс-депутат же просто присвоил средства себе.
Следствию удалось доказать и другой случай мошенничества, произошедший в период с октября 2020 по февраль 2021 года. Фигурант убедил знакомого купить в порядке цессии квартиры по договорам долевого строительства. Мужчина подучил свыше 3,3 миллионов рублей, но не стал переводить деньги на эскроу-счет, а также просто забрал себе.
Еще одно преступление он совершил с декабря 2021 по декабрь 2022 года. В это время он работал финансовым директором компании. Он заключил договор на поставку металлоизделий, получил по нему предоплату на 8,9 млн рублей. Свои обязательства он выполнять не собирался и забрал деньги себе.
Все схемы махинаций выявили в ОЭБиПК УМВД России по Магнитогорску. Суд признал мужчину виновным. Осужденный получил семь лет колонии общего режима. Также потерпевшие подали иски о возмещении материального вреда, с него взыскали больше 11,3 миллионов рублей.