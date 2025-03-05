В Магнитогорске вынесли приговор экс-депутату за махинации на 14,6 млн рублей

Еще одно преступление он совершил с декабря 2021 по декабрь 2022 года. В это время он работал финансовым директором компании. Он заключил договор на поставку металлоизделий, получил по нему предоплату на 8,9 млн рублей. Свои обязательства он выполнять не собирался и забрал деньги себе.