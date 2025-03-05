Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Застройщик из Байкальска попался на мошенничестве на 11 млн рублей

Подрядчик получил аванс, но использовал их не по назначению.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Застройщик из Байкальска попался на мошенничестве при строительстве жилья для попадающих под переселение. Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, в 2023 году администрация заключила контракт на возведение четырех блок-секций в микрорайоне Строителей. Застройщику был передан аванс.

— Подрядчик, заключив договоры с аффилированной фирмой, использовала часть авансовых средств не по назначению, для приобретения строительной техники в собственность подконтрольного юридического лица по договору лизинга, на оплату аренды самоходного транспортного средства, — поделились в надзорном ведомстве.

Только вот техника почти не применялась на площадке, а после вообще была перевезена на другой объект. Как итог — ущерб в более 11 миллионов рублей и невыполненный контракт. Заведено уголовное дело, расследование продолжается.