Спасенная в ЛНР собака умерла от онкологии в Волгограде

— Диагноз — плоскоклеточный рак, имеет очень агрессивную форму и не оставляет никаких шансов. Беги по радуге, наша луганская доченька, туда, где нет боли, страха и войны… — обратилась, не скрывая слез, к подписчикам группы директор зооцентра «Дино» Анжела Макарова.
Напомним, ИА «Высота 102» рассказывало об истории Луши, с которой познакомились сотрудники центра во время одной из командировок в ЛНР. У собаки была онкология — огромная опухоль на мордочке. Местные зоозащитники не смогли ее вылечить — диагноз был серьезный, да и не хватало необходимых лекарств.
Волонтеры «Дино» решили попробовать подарить больной собаке шанс на жизнь. Ее привезли в Волгоград, сделали красивую «прическу» и стали лечить. Луша проходила курсы химиотерапии. А в начале января всеобщая любимица преподнесла «сюрприз» — родила четырех чудесных щенков. Луша оказалась замечательной мамочкой, но после окончания кормления ее забрали от «детворы» на очередное лечение.
А буквально на днях все Лушины детки обрели хозяев и уехали в семьи. Как поделились в зооцентре, желающих получить очаровательных щенков оказалось так много, что сотрудникам пришлось в буквальном смысле слова устраивать своеобразный «кастинг» и выбирать самых достойных и надежных.