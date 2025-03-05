Спасенная в ЛНР собака умерла от онкологии в Волгограде

Напомним, ИА «Высота 102» рассказывало об истории Луши, с которой познакомились сотрудники центра во время одной из командировок в ЛНР. У собаки была онкология — огромная опухоль на мордочке. Местные зоозащитники не смогли ее вылечить — диагноз был серьезный, да и не хватало необходимых лекарств.