В Красноярске осудили девять подростков за нападение на сверстников

Фигурантами дела стали 9 несовершеннолетних жителей Красноярска в возрасте от 14 до 17 лет, четверо из которых имеют гражданство стран ближнего зарубежья. Ведомство ранее сообщало, что вечером 2 мая на остановке общественного транспорта «Театр оперы и балета» осужденные встретили троих незнакомых подростков в возрасте 14 и 15 лет. Сочтя их неформалами, они проявили агрессию, продемонстрировав нож и нанеся множественные удары по голове, телу и конечностям жертв. Кроме того, нападавшие несколько раз выстрелили в потерпевших из пневматического пистолета.
«Сегодня вынесен обвинительный приговор в отношении 9 несовершеннолетних жителей Красноярска. Они признаны виновными… по части 2 статьи 213 УК РФ “хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц”, — говорится в сообщении.
Приговором суда осужденным назначено наказание от 1,5 до 2 лет лишения свободы условно.