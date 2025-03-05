В Красноярске осудили девять подростков за нападение на сверстников

Фигурантами дела стали 9 несовершеннолетних жителей Красноярска в возрасте от 14 до 17 лет, четверо из которых имеют гражданство стран ближнего зарубежья. Ведомство ранее сообщало, что вечером 2 мая на остановке общественного транспорта «Театр оперы и балета» осужденные встретили троих незнакомых подростков в возрасте 14 и 15 лет. Сочтя их неформалами, они проявили агрессию, продемонстрировав нож и нанеся множественные удары по голове, телу и конечностям жертв. Кроме того, нападавшие несколько раз выстрелили в потерпевших из пневматического пистолета.