В Краснодарском крае восстановят 16,6 км пляжей после разлива мазута

«Мы понимаем, что в Анапе кварцевый песок, определенный состав, определенная песчинка, цвет. Также правительственная комиссия озвучила, что его либо намывать из воды, чтобы у нас не было никаких разногласий, либо привозить его из карьеров, которые есть в радиусе 50 км», — пояснил врио министра.