Пожароопасный сезон в Волгоградской области стартует с 20 марта

В 2025 году пожароопасный сезон в Волгоградской области начнется уже с 20 марта. Решение о столь раннем старте приняли для профилактики природных пожаров в регионе. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров. Продлится пожароопасный сезон в этом году вплоть до 31 октября.