Пожароопасный сезон в Волгоградской области стартует с 20 марта

В 2025 году пожароопасный сезон в Волгоградской области начнется уже с 20 марта. Решение о столь раннем старте приняли для профилактики природных пожаров в регионе. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров. Продлится пожароопасный сезон в этом году вплоть до 31 октября.
Напомним, в 2024-м пожароопасный сезон начался 1 апреля. Однако специалисты Авиалесоохраны прогнозируют, что из-за малоснежной зимы высокий риск природных пожаров в этом году будет уже марте. Солнце быстро прогреет прошлогодний сухостой.