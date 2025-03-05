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Пожароопасный сезон в Волгоградской области стартует с 20 марта

Постановление об этом подписал губернатор.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году пожароопасный сезон в Волгоградской области начнется уже с 20 марта. Решение о столь раннем старте приняли для профилактики природных пожаров в регионе. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров. Продлится пожароопасный сезон в этом году вплоть до 31 октября.

Напомним, в 2024-м пожароопасный сезон начался 1 апреля. Однако специалисты Авиалесоохраны прогнозируют, что из-за малоснежной зимы высокий риск природных пожаров в этом году будет уже марте. Солнце быстро прогреет прошлогодний сухостой.