В Омской области обнаружили источник опасного вируса

Ограничение будет действовать до 5 мая 2025 года. За время действия карантина введен запрет на передвижение домашнего скота в деревне. На время ограничений посторонним запрещено посещать территорию ЛПХ, за исключением специалистов ветеринарной службы и работников, задействованных в ликвидации очага.