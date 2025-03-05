В Омской области обнаружили источник опасного вируса

В Омской области выявлен новый случай бешенства. На этот раз инфицированное смертельным вирусом животное обнаружено в Горьковском районе. В деревне Подольск в ЛПХ фермер обнаружил признаки опасного вируса у одного из животных.
Как пишет издание «СуперОмск», животное уничтожено, а на территории проводятся карантинные мероприятия. Запрещен вывоз и ввоз скота, а также ведется отлов безнадзорных животных. Всем контактирующим произведена вакцинация.
Ограничение будет действовать до 5 мая 2025 года. За время действия карантина введен запрет на передвижение домашнего скота в деревне. На время ограничений посторонним запрещено посещать территорию ЛПХ, за исключением специалистов ветеринарной службы и работников, задействованных в ликвидации очага.
Отметим, в 2025 году опасную инфекцию уже выявляли в том числе в селе Октябрьское Горьковского района, а также в Калачинском и Тевризском районах Омской области.
Бешенство относится к одному из самых опасных заболеваний, которое чаще всего приводит к летальному исходу. Единственным способом защиты является прививка. В течение 30 календарных дней после вакцинации животные подлежат изолированному содержанию. Труп заразившегося животного утилизируют согласно требованиям законодательства.
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