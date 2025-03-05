В Челябинской области двух водителей осудили за наезд трамвая на пешехода

Как было установлено в суде, 12 июля 2024 года трамвай «Татра» вышел из строя и не мог продолжать движение самостоятельно. На место поломки приехал трамвай КТМ под управлением водителя маневрового движения. Он должен был отбуксировать сломавшийся вагон в депо. Однако водители нарушили должностные инструкции, в результате во время движения сцепка разорвалась, неисправный вагон покатился по рельсам и врезался в другой трамвай, который после удара наехал на пешехода.