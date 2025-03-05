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В Челябинской области двух водителей осудили за наезд трамвая на пешехода

ЧЕЛЯБИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Суд в Златоусте Челябинской области признал двух водителей виновными в том, что из-за их действий трамвай летом 2024 года наехал на пешехода, который в результате ДТП умер. Суд приговорил каждого виновного к одному году лишения свободы, сообщили журналистам в пресс-центре областной прокуратуры.

Источник: Reuters

«Подсудимые вину признали, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину и женщину к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В качестве дополнительного наказания назначено лишение права управления транспортными средствами на 2 года», — сказали в пресс-центре.

Как было установлено в суде, 12 июля 2024 года трамвай «Татра» вышел из строя и не мог продолжать движение самостоятельно. На место поломки приехал трамвай КТМ под управлением водителя маневрового движения. Он должен был отбуксировать сломавшийся вагон в депо. Однако водители нарушили должностные инструкции, в результате во время движения сцепка разорвалась, неисправный вагон покатился по рельсам и врезался в другой трамвай, который после удара наехал на пешехода.