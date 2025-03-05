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Главного врача 20-й больницы объявили в розыск

Татьяну Суровцеву, всё ещё являющуюся главврачом 20-й больницы, объявили в розыск. Её фото и данные 5 марта появились в базе розыска МВД.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе МВД.

Ранее её подчиненные стали фигурантами дела о «мертвых душах». Следствие считает, что они трудоустроили в больницу свою родню и знакомых. Водители, уборщики, регистраторы и операторы ЭВМ, которые работали по бумагам, в действительности никаких обязанностей не исполняли. Задокументированный доход двух фиктивных сотрудников за три года составил не менее 82 млн рублей.

В руководстве МВД говорили, что фигуранты похитили более 880 млн рублей бюджетных денежных средств.

Больницей № 20 Суровцева руководит с 2005 года. Последние 10 лет она была сопредседателем ОНФ и курировала там вопросы здравоохранения и социальную политику. В декабря её сместили оттуда.