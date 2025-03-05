Главного врача 20-й больницы объявили в розыск

Ранее её подчиненные стали фигурантами дела о «мертвых душах». Следствие считает, что они трудоустроили в больницу свою родню и знакомых. Водители, уборщики, регистраторы и операторы ЭВМ, которые работали по бумагам, в действительности никаких обязанностей не исполняли. Задокументированный доход двух фиктивных сотрудников за три года составил не менее 82 млн рублей.