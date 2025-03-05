«Разбили вино, чтобы скрыть преступление». Гомельчане попались на границе с вином, где был растворен наркотик

Причем внешне бутылки с вином ничем не отличались от заводских, они были закупорены, а на этикетках содержалась информация о производителе. Когда обман раскрылся, гомельчане попытались разбить бутылки с вином, чтобы избежать наказания. Но экспертиза все равно установила их опасное содержимое.