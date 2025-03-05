«Разбили вино, чтобы скрыть преступление». Гомельчане попались на границе с вином, где был растворен наркотик

Жители Гомеля попытались провезти партию опасного наркотика, который прятали в растворенном виде в вине. Подробности рассказали в Государственном таможенном комитете.
По словам замначальника Гомельской таможни Алексея Гунько, наркотик в вине стал одним из наиболее изощренных способов сокрытия психотропов. Так, жители Гомельского района пытались провезти через границу партию кокаина под видом вина. Наркотики изначально растворили в алкоголе.
Причем внешне бутылки с вином ничем не отличались от заводских, они были закупорены, а на этикетках содержалась информация о производителе. Когда обман раскрылся, гомельчане попытались разбить бутылки с вином, чтобы избежать наказания. Но экспертиза все равно установила их опасное содержимое.
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