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В Молдове раскрыта преступная группа, промышлявшая контрабандой автомобилей из Европы

В Молдове орудовала преступная группа, промышлявшая контрабандой автомобилей из Евросоюза.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. В Молдове задержана преступная группа, специализировавшейся на контрабанде автомобилей из Европы в Республику Молдова, сообщили в МВД.

Задержание произвели сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и сотрудники уголовного розыска МВД совместно с прокурорами по борьбе с коррупцией.

С начала 2020 года по настоящее время преступная группа, предположительно, незаконно ввозила на территорию Республики Молдова автомобили и запчасти. Автомобили ввозились в страну незаконно, путем снятия номерных знаков, не регистрировались в базе данных полиции в направлении выезда, номера устанавливались на другие автомобили, идентичные по цвету, кузову, году выпуска, объему двигателя и другим техническим аспектам.

Затем товар реализовывался на рынках Молдовы страны, а автомобили разбирались, у некоторых менялся VIN-код, с целью постановки на учет и последующей продажи.

Правоохранители провели 20 обысков у шести подозреваемых, проживающих в Кишиневе и Страшенском районе. Были изъяты девять автомобилей марок Toyota Auris, Toyota Avalon, Toyota Camry и Honda Accord.

Также были изъяты финансовые средства в размере 16 000 евро, полученные преступным путем, а также документы о происхождении автомобилей, 51 временный технический паспорт, черновые записи, наркотики, оружие и два куска пластида, спрятанные в печи в доме одного из подозреваемых.

На данный момент в качестве подозреваемых допрошены четыре человека, также будет назначена экспертиза изъятых в ходе обысков транспортных средств.

Согласно действующему законодательству, виновным грозит лишение свободы на срок от 4 до 10 лет.

Продолжаются мероприятия по выявлению других незаконно ввезенных в Молдову транспортных средств с целью их изъятия и проведения экспертиз.