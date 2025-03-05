В Молдове раскрыта преступная группа, промышлявшая контрабандой автомобилей из Европы

С начала 2020 года по настоящее время преступная группа, предположительно, незаконно ввозила на территорию Республики Молдова автомобили и запчасти. Автомобили ввозились в страну незаконно, путем снятия номерных знаков, не регистрировались в базе данных полиции в направлении выезда, номера устанавливались на другие автомобили, идентичные по цвету, кузову, году выпуска, объему двигателя и другим техническим аспектам.