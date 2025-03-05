Мошенники убедили жителя Башкирии вложить два миллиона рублей в металлы

Как рассказали в МВД по РБ, сельчанину позвонил неизвестный, который представился консультантом и предложили пассивных доход от инвестиций. Мужчине идея понравилась и он согласился. В первое время мошенники обходились малыми суммами, всегда были на связи и показывали нарисованные графики. Затем их аппетиты увеличились, а поводы для выманивания денег стали разнообразнее.