Мошенники убедили жителя Башкирии вложить два миллиона рублей в металлы

Житель Белокатайского района Башкирии стал жертвой лжебизнес-консультантов. Аферисты пообещали 55-летнему мужчине дополнительный заработок, торгуя на бирже драгоценных металлов.
Как рассказали в МВД по РБ, сельчанину позвонил неизвестный, который представился консультантом и предложили пассивных доход от инвестиций. Мужчине идея понравилась и он согласился. В первое время мошенники обходились малыми суммами, всегда были на связи и показывали нарисованные графики. Затем их аппетиты увеличились, а поводы для выманивания денег стали разнообразнее.
Когда консультанты перестали выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Мужчина потерял два миллиона рублей, которые взял в кредит.
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