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В Италии гражданку Молдовы приговорили к 10 годам тюрьмы за попытку убийства мужа: Она подсыпала ему в еду яд, чтобы уйти к другому

Помимо тюремного срока, молдаванку обязали выплатить материальный ущерб в размере 31 тысячи евро.

В Италии гражданку Молдовы приговорили в Италии к 10 годам лишения свободы в Италии за попытку убийства. Как пишут итальянские СМИ, 48-летняя женщина подсыпала в еду своему 55-летнему мужу крысиный яд.

Расследование началось после многочисленных госпитализаций пострадавшего. С июля 2022 года он неоднократно обращался к врачам с жалобами на сильные боли в желудке.

Полиция начала расследование после нескольких подозрительных госпитализаций жертвы. С июля 2022 года мужчина страдал от повторяющихся эпизодов сильной боли в животе и кровотечений. Итальянские правоохранители провели обыск в доме супругов и обнаружили яд.

Выяснилось, что жена пострадавшего регулярно добавляла в его еду бромадиолон, сильный яд для крыс. Адвокат подсудимой Лука Греко попытался переквалифицировать преступление на тяжкие телесные повреждения, но получил отказ.

Предположительно, женщина решила связать судьбу с другим мужчиной, а таким образом намеревалась избавиться от прежнего мужа. Свою вину она не признала.

Помимо тюремного срока, молдаванку обязали выплатить материальный ущерб в размере 31 тысячи евро.