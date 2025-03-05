В Италии гражданку Молдовы приговорили к 10 годам тюрьмы за попытку убийства мужа: Она подсыпала ему в еду яд, чтобы уйти к другому

В Италии гражданку Молдовы приговорили в Италии к 10 годам лишения свободы в Италии за попытку убийства. Как пишут итальянские СМИ, 48-летняя женщина подсыпала в еду своему 55-летнему мужу крысиный яд.
Расследование началось после многочисленных госпитализаций пострадавшего. С июля 2022 года он неоднократно обращался к врачам с жалобами на сильные боли в желудке.
Полиция начала расследование после нескольких подозрительных госпитализаций жертвы. С июля 2022 года мужчина страдал от повторяющихся эпизодов сильной боли в животе и кровотечений. Итальянские правоохранители провели обыск в доме супругов и обнаружили яд.
Выяснилось, что жена пострадавшего регулярно добавляла в его еду бромадиолон, сильный яд для крыс. Адвокат подсудимой Лука Греко попытался переквалифицировать преступление на тяжкие телесные повреждения, но получил отказ.
Предположительно, женщина решила связать судьбу с другим мужчиной, а таким образом намеревалась избавиться от прежнего мужа. Свою вину она не признала.
Помимо тюремного срока, молдаванку обязали выплатить материальный ущерб в размере 31 тысячи евро.