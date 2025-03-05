В Италии гражданку Молдовы приговорили к 10 годам тюрьмы за попытку убийства мужа: Она подсыпала ему в еду яд, чтобы уйти к другому

Полиция начала расследование после нескольких подозрительных госпитализаций жертвы. С июля 2022 года мужчина страдал от повторяющихся эпизодов сильной боли в животе и кровотечений. Итальянские правоохранители провели обыск в доме супругов и обнаружили яд.