Погубил жену: жителю Башкирии вынесли приговор за причинение смерти по неосторожности

Кугарчинский межрайонный суд Башкирии вынес приговор 55-летнему мужчине по делу о причинении смерти по неосторожности. Он погубил собственную жену.
Как рассказали в пресс-службе инстанции, подсудимый еще в июне 2023 года поставил на кухне своего частного дома газовый баллон. В ноябре прошлого года из него произошла утечка, которая привела к пожару. Супруга мужчины погибла на месте происшествия от отравления угарным газом.
27 февраля жителю Башкирии вынесли приговор: полтора года ограничения свободы. Он раскаялся и признал свою вину.
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