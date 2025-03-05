Погубил жену: жителю Башкирии вынесли приговор за причинение смерти по неосторожности

Как рассказали в пресс-службе инстанции, подсудимый еще в июне 2023 года поставил на кухне своего частного дома газовый баллон. В ноябре прошлого года из него произошла утечка, которая привела к пожару. Супруга мужчины погибла на месте происшествия от отравления угарным газом.