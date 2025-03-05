Пенсионерка погибла при пожаре в Атырау

«Дверь была заперта, поэтому спасателям пришлось входить в квартиру через окно. В гостиной они нашли 72-летнюю хозяйку квартиры. Ее вынесли на свежий воздух и передали медикам. Но, к сожалению, спасти пенсионерку не удалось. Она отравилась угарным газом», — отметило издание.