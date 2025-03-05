Жителя Ростовской области поймали на незаконном производстве алкоголя

По данным ведомства, дома у подозреваемого нашли более 28 тысяч литров спирта, свыше 7 тысяч литров спиртосодержащей продукции, 130 тысяч штук пустой тары, а также около 1832 бутылок. Кроме того, были изъяты акцизные марки.