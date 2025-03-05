Жителя Ростовской области поймали на незаконном производстве алкоголя

Жителя Ростовской области уличили в причастности к подпольному бизнесу по производству и сбыту алкоголя. Во время обыска у мужчины изъяли внушительное количество спирта и другой горячительной продукции, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным ведомства, дома у подозреваемого нашли более 28 тысяч литров спирта, свыше 7 тысяч литров спиртосодержащей продукции, 130 тысяч штук пустой тары, а также около 1832 бутылок. Кроме того, были изъяты акцизные марки.
Сейчас ведется следствие по статье о незаконном производстве и сбыте товара. По части 2 статьи 171.3 УК РФ нарушителю закона грозят штраф от 3 до 4 млн рублей или до 5 лет лишения свободы.
Ранее другого жителя Дона на 6 лет осудили за хранение гранат и патронов.