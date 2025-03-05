Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионер сжег четыре гаража и машину в Усть-Кутском районе

69-летний мужчина затопил печку и ушел домой.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пенсионер сжег четыре гаража и машину в Усть-Кутском районе. Сделал он это не специально. Как сообщили в МЧС России, 69-летний мужчина затопил печку и ушел домой. Труба перегрелась и появился огонь, который перекинулся на соседние постройки.

— Пожар на 96 квадратах ликвидировали 15 человек и четыре единицы техники, — поделились специалисты МЧС России.

Казалось бы обыденное мероприятие — топка печи. Но обернулось трагедией. В МЧС напомнили, что нельзя использовать неисправные печи и оставлять их без присмотра.