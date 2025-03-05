Пенсионер сжег четыре гаража и машину в Усть-Кутском районе. Сделал он это не специально. Как сообщили в МЧС России, 69-летний мужчина затопил печку и ушел домой. Труба перегрелась и появился огонь, который перекинулся на соседние постройки.