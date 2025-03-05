В США раскрыли схему воровства билетов на концерты Тейлор Свифт

Билеты удалось украсть двум сотрудникам находящегося в Ямайке подрядчика популярного американского сервиса по продаже билетов StubHub. По данным прокуратуры, одним из этих сотрудников был Роуз, который отправлял ссылки на билеты живущим в Нью-Йорке Симмонс и ее соучастнику вместо того, чтобы отправить их тем, кто действительно совершил покупку. Затем Симмонс и ее партнер, скончавшийся на момент ее ареста, загружали и перепродавали билеты на StubHub.