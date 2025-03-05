В Приднестровье пропала 14-летняя школьница: Еще 13 февраля она вышла из дома, и больше ее никто не видел

УВД г. Бендеры разыскивает 14-летнюю жительницу села Кицканы Анастасию Фанину. Девушка ушла из дома 13 февраля и до настоящего времени не связалась с родственниками.
Приметы: на вид 15−17 лет, худощавого телосложения. Рост около 165 см. Лоб высокий, нос прямой, губы пухлые, глаза карие. Волосы русые, прямые, ниже плеч.
Была одета в белую куртку, чёрные джинсовые штаны. Обута в чёрные высокие ботинки.
Уважаемые граждане! Если вам известно, где находится без вести пропавшая Анастасия Фанина, позвоните в УВД г. Бендеры по телефону 0 (552) 2−84−17 либо на горячую линию «102», можно звонить на номера 0 (557) 4−25−03, 0 (777) 4−62−01. Напишите в Viber: +37377505426 или Telegram +37377997253.
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