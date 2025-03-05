В Приднестровье пропала 14-летняя школьница: Еще 13 февраля она вышла из дома, и больше ее никто не видел

Уважаемые граждане! Если вам известно, где находится без вести пропавшая Анастасия Фанина, позвоните в УВД г. Бендеры по телефону 0 (552) 2−84−17 либо на горячую линию «102», можно звонить на номера 0 (557) 4−25−03, 0 (777) 4−62−01. Напишите в Viber: +37377505426 или Telegram +37377997253.