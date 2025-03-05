Житель Ростова получил 6 лет колонии за покушение на убийство брата

56-летний житель Ростова-на-Дону получил 6 лет колонии строгого режима за покушение на убийство брата, который находился в беспомощном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным следствия, преступление произошло в октябре 2024 года. Мужчина во время ссоры ударил ножом в грудь своего брата, который из-за болезни был ограничен в передвижении. Пострадавший в итоге выжил только благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.
Известно, что приговор по этому делу вынесли в Ворошиловском районном суде донской столицы (ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ). Решение пока не вступило в силу, и еще может быть обжаловано.