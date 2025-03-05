Житель Ростова получил 6 лет колонии за покушение на убийство брата

По данным следствия, преступление произошло в октябре 2024 года. Мужчина во время ссоры ударил ножом в грудь своего брата, который из-за болезни был ограничен в передвижении. Пострадавший в итоге выжил только благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.