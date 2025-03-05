Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Ростова получил 6 лет колонии за покушение на убийство брата

Жителя Ростова отправили в колонию строгого режима за попытку убийства беспомощного брата.

Источник: Комсомольская правда

56-летний житель Ростова-на-Дону получил 6 лет колонии строгого режима за покушение на убийство брата, который находился в беспомощном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, преступление произошло в октябре 2024 года. Мужчина во время ссоры ударил ножом в грудь своего брата, который из-за болезни был ограничен в передвижении. Пострадавший в итоге выжил только благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

Известно, что приговор по этому делу вынесли в Ворошиловском районном суде донской столицы (ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ). Решение пока не вступило в силу, и еще может быть обжаловано.