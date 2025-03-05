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В Башкирии официально завершили поиски сбежавшей из дома 15-летней девочки

Уехавшую в Сибирь школьницу из Башкирии нашли.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии официально прекратили поиски 15-летней девочки из Уфы. Школьница ушла из дома 30 января. Некоторое время она еще выходила на связь с мамой, но затем исчезла.

Обеспокоенная женщина обратилась за помощью к волонтерам и полиции. Поисковики сразу же предположили, что девочки может не быть в республике. Их догадки оказались верными: подросток сама позвонила маме в середине февраля и сообщила, что она теперь в Сибири.

Свой поступок юная уфимка объяснила личными мотивами.

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