В Башкирии официально завершили поиски сбежавшей из дома 15-летней девочки

Обеспокоенная женщина обратилась за помощью к волонтерам и полиции. Поисковики сразу же предположили, что девочки может не быть в республике. Их догадки оказались верными: подросток сама позвонила маме в середине февраля и сообщила, что она теперь в Сибири.