В Москве задержали мужчину за призывы к свержению администрации Шадринска

В ведомстве заявили, что задержанный — уроженец Шадринска — является приверженцем радикальных взглядов. По данным ФСБ, он оставлял в соцсетях «критические высказывания о работе администрации» своего родного города. В этих комментариях подозреваемый призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников муниципалитета и свержению власти в городе с помощью революционного переворота.