Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии нашли должника по алиментам на берегу озера

Житель Башкирии скрывался от обязанностей по алиментам на берегу озера.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии удалось найти скрывавшегося от судебных приставов 45-летнего должника по алиментам. Мужчину обнаружили на берегу озера в Давлеканово.

Житель республики нигде не работал и не платил своему ребенку алименты. От приставов мужчине удалось сбежать на базу отдыха. О похожем на разыскиваемого должника сообщили местные жители.

Мужчине доставили в отделение судебных приставов, где в отношении него повторно составили административный протокол. Суд назначил наказание в виде ареста на 10 суток.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.