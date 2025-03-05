В Башкирии нашли должника по алиментам на берегу озера

В Башкирии удалось найти скрывавшегося от судебных приставов 45-летнего должника по алиментам. Мужчину обнаружили на берегу озера в Давлеканово.
Житель республики нигде не работал и не платил своему ребенку алименты. От приставов мужчине удалось сбежать на базу отдыха. О похожем на разыскиваемого должника сообщили местные жители.
Мужчине доставили в отделение судебных приставов, где в отношении него повторно составили административный протокол. Суд назначил наказание в виде ареста на 10 суток.
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