Обвиняемого в убийстве знакомого, чье тело нашли в чемоданах, арестовали

По данным следствия, 26 февраля мужчина в квартире на улице Авиаторов Балтики в Мурино Всеволожского района Ленинградской области не менее трех раз ударил по голове своего знакомого, а когда тот упал, не менее двух раз вновь ударил его по голове, а также «сделал удушающий прием руками», отчего последний скончался на месте происшествия. После этого он расчленил тело и поместил в два чемодана, которые вывез и оставил на склоне, ведущем от улицы Славянской к реке Неве.