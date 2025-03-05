Обвиняемого в убийстве знакомого, чье тело нашли в чемоданах, арестовали

«Сегодня по ходатайству следствия Невским районным судом города Санкт-Петербурга обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, 26 февраля мужчина в квартире на улице Авиаторов Балтики в Мурино Всеволожского района Ленинградской области не менее трех раз ударил по голове своего знакомого, а когда тот упал, не менее двух раз вновь ударил его по голове, а также «сделал удушающий прием руками», отчего последний скончался на месте происшествия. После этого он расчленил тело и поместил в два чемодана, которые вывез и оставил на склоне, ведущем от улицы Славянской к реке Неве.
После преступления обвиняемый в попытке избежать наказания покинул город, 3 марта он был задержан оперативниками в Петрозаводске и доставлен в Санкт-Петербург. Городской главк СК РФ сообщал, что мужчина признал вину.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк выложила в Telegram-канале ссылку на видео с камер видеонаблюдения, запечатлевших, как мужчина и женщина вывозят в лифтовой холл подъезда два чемодана. Позже эти чемоданы обнаружат на берегу Невы, а в них — останки человеческого тела. Также Волк поделилась кадрами допроса задержанной по подозрению в убийстве знакомого супружеской пары. На них мужчина признается в совершении преступления и рассказывает, что конфликт произошел на бытовой почве.
Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что супруга задержанного по подозрению в убийстве в 2023 году сменила пол на женский. Также было предварительно установлено, что останки тела в чемодане принадлежат мужчине, которого знакомые знали под именем Арина.